Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il Barcellona ha offerto Philippe Coutinho alla Juventus in estate. Il fantasista brasiliano era sul mercato ed i catalani avrebbero voluto cederlo per 120 milioni di euro, cifra però inarrivabile per la Juventus. Alla fine Cou è finito in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco.