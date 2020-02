Ronaldo l'ha presa male, malissimo. Voci da Verona raccontano di musi lunghi e poca voglia di parlare: Cristiano era tra i più infastiditi dopo la prova contro l'Hellas. Come ha raccontato anche Szczesny nel post partita, CR7 era "molto arrabbiato, come tutti noi perché volevamo i tre punti". Nonostante il periodo d'oro - è arrivato alla decima partita di fila a segno in campionato raggiungendo un record assoluto con la maglia della Juventus -, il portoghese non riesce a dare la sterzata netta alla squadra.