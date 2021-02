Da anni Juan Cuadrado è uno dei punti fermi della Juventus. Cambiano gli allenatori, i moduli, ma lui è sempre lì. Decisivo in fase difensiva e - soprattutto - quando attacca. Se mette il turbo non lo fermano più, corre dribbla e fa assist come se non ci fosse un domani. E pensare che in passato Walter Sabatini aveva provato a portarlo alla Roma. E' lo stesso ex ds giallorosso, e oggi dt del Bologna, a svelare il retroscena: "Lo avevo preso, la Roma lo sa. Dovrei denunciare un allenatore per questo, ma non lo farò mai. Meglio non parlarne..." ha detto Sabatini a Il Circo Massimo.