Mesi complicati per Cristiano Ronaldo, che ieri in campo ha asfaltato il Crotone con una doppietta ma nella vita privata è stato in apprensione per il suo gatto. Pepe, questo il suo nome, era scappato di casa a Torino ed è stato investito da una macchina, come racconta Georgina alla rivista spagnola InStyle: "Mi ha fatto prendere un grande spavento, stava quasi morendo. Dopo un mese e mezzo di terapia intensiva dal veterinario abbiamo deciso di mandarlo a casa di mia sorella Ivana in Spagna, perché si prendesse cura di lui. Ora per fortuna Pepe si sta riprendendo". Pepe è un felino Sphynx dal valore di 2500 euro, al quale Georgina ha voluto evitare la convalescenza in casa loro con Cristiano e i figli: "Non si rendevano conto che era malato, volevano giocarci" ha detto la modella.