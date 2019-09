“Per Conte gli avvii super non sono una novità. Aveva vinto tre gare di fila nella prima stagione al Chelsea (chiusa col titolo), ne vinse sempre tre su tre in occasione del secondo e terzo campionato con la Juventus (e anche lì, furono scudetti)". Lo scrive Tuttosport, che ricorda come questi avvii targati Conte, al primo anno di una nuova esperienza, hanno sempre voluto dire "scudetto". Succederà ancora?