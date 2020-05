Il quotidiano spagnolo El Pais svela: "Tre giorni prima di Codogno l'Europa sottovalutò il pericolo del coronavirus. Il documento è alquanto sconcertante – scrive il quotidiano - letto 3 mesi e migliaia di morti dopo diventa chiaro che nessuno dei presenti vede cosa sta per succedere". È il 18 febbraio quando i delegati del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) si riuniscono in Svezia. Tra i punti all’ordine del giorno il rischio della diffusione del Coronavirus nel continente, considerato "basso".