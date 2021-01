Due gol e una serata da protagonista per Federico Chiesa, migliore in campo contro il Milan e in grande forma nell'ultimo periodo. L'ex Fiorentina è tornato carico dopo la sosta natalizia, ha fatto una doppietta a San Siro e prima ancora aveva segnato con l'Udinese. Sono sei i gol stagionali di Federico, che nelle ultime partite sta mettendo in pratica quello che gli aveva chiesto Pirlo: più concretezza e incisività, che ora sono arrivate per davvero. E' solo l'inizio, e se ne sono accorti tutti.