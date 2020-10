Un anno fa il presidente Commisso l'aveva considerato incedibile, quest'anno la situazione è cambiata e la Juve ha affondato il colpo per Federico Chiesa. Radio Bruno però svela un retroscena sulla richiesta del giocatore per rimanere a Firenze: la società infatti era pronta a offrirgli il rinnovo del contratto, ma l'attaccante voleva almeno sei milioni di euro a stagione. Tanti, troppi per la dirigenza viola, che non ha potuto accontentare il giocatore che si è così trasferito alla Juventus.