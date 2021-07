Ancora prima chearrivasse alla Juventus, il suo nome era sul taccuino del Liverpool di Jurgen Klopp. E lì è rimasto. L'esterno classe '97 è uno dei protagonisti del grande Europeo dell'Italia di Mancini e i bianconeri non hanno nessuna intenzione di perderlo. Allegri se lo tiene stretto e se lo coccola: incedibile (a meno di offerte monstre, ma è un discorso che vale per tutti). Messaggio ricevuto anche dal Liverpool che lo tiene lì sulla lista, in attesa del momento giusto per fare un tentativo.