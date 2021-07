Prima l'ultimo atto dell'Europeo contro l'Inghilterra, poitornerà a pensare alla Juve. E al rinnovo. Come racconta Sky, infatti, in settimana è prevista la firma per il prolungamento del contratto. Inizialmente era previsto prima dell'Europeo perché Allegri l'ha sempre considerato fondamentale per il gruppo e in campo, poi è slittato tutto dopo la competizione ma la sua conferma alla Juve non è mai stata in dubbio, a maggior ragione dopo queste prestazioni con la Nazionale.