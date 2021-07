Giorgio Chiellini resterà alla Juventus ancora per una stagione, il rinnovo verrà discusso a breve ma appare una mera formalità. Durante questi mesi era sembrato a tratti che il capitano bianconero potesse smettere con la Juve, invece da fine maggio è emersa la verità: ci sarà un'altra annata juventina per Chiellini!Secondo Repubblica, la colonna difensiva della Juve a fine stagioneAllegri ha deciso di puntare ancora su Chiellini al centro della difesa, quest'ultimo allora ha cambiato idea e ha deciso di restare. Il rapporto tra i due, plasmato in cinque anni straordinari, ha fatto la differenza.