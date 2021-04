Un mese fa era fatta per il trasferimento di Camavinga al Real Madrid. O quasi, perché proprio alla fine qualcosa è andato storto; le parti però non si sono mai lasciate definitivamente, sul centrocampista del Rennes c'è anche la Juventus ma ad oggi la prima scelta di Camavinga sono ancora le Merengues. Tutto dipende dal futuro di Zidane: i due si conoscono bene e quella sarebbe la chiave per sbarcare a Madrid, ma l'ex juventino non è sicuro del posto sulla panchina del Real e per questo anche il futuro di Camavinga è tutto da scrivere. Con la Juve interessata, ma al momento più defilata.