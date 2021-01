Liberato Cacace, 20 anni, terzino sinistro neozelandese (di origini napoletane) del Sint-Truiden, campionato belga. In questi giorni i tifosi della Juventus hanno imparato a prendere confidenza con questo nome, in attesa di capire se la società bianconera affonderà il colpo e cosa ne farà: se prenderlo subito per l'Under 23 o comprarlo in sinergia col Sassuolo inserendolo come contropartita nell'affare Scamacca.



RETROSCENA - Nel frattempo, Tuttosport rivela qualche dettaglio sull'interessamento della Juve per Cacace: "Gli osservatori bianconeri lo puntano dal 2018, quando passò dal Wellington Phoenix Reserves, la seconda squadra dei Wellington Phoenix, alla prima squadra. In quella formazione spiccavano lui e l'allora compagno Sarpreet Singh, che avrebbe stregato il Bayern Monaco".