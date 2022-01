Sky Sport rivela un retroscena sulla trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Mauro Icardi, obiettivo di mercato per l'attacco bianconero prima che tramontasse - almeno per ora - l'ipotesi Morata-Barcellona. I francesi avevano accettato la formula del prestito per lasciar partire l'attaccante ex-Inter, ma avevano chiesto in cambio Moise Kean. Con un problema di fondo: Kean ha già indossato due maglie diverse in questa stagione - Everton e Juventus - e come è noto la Fifa impone il divieto di giocare per più di due club in una singola stagione sportiva.