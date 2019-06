Gigi Buffon torna alla Juventus. L'ex numero uno bianconero è pronto a rientrare a Torino come secondo portiere di Szczesny. Il numero 12 è un ruolo che Gigi aveva rifiutato al Psg ma che sarebbe pronto a ricoprire alla Juventus. Come riporta Il Corriere dello Sport, la scelta del portiere bianconero è dipesa anche dalla sua volontà di stare vicino alla famiglia. Anche per questo le offerte di Porto e Leeds sono state messe in stand-by fino a quando non si sono riallacciati i rapporti con Andrea Agnelli al quale Buffon avrebbe chiesto di tornare, trovando porte spalancate.