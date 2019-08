Gianluigi Buffon vive un pomeriggio senza dubbio speciale allo stadio Tardini. Torna a disposizione per la Juventus, dopo una stagione tra alti e bassi al Paris Saint-Germain, anche se da secondo alle spalle di Wojciech Szczesny titolare contro gli emiliani, nello stadio in cui è diventato un campione prima di trasferirsi in bianconero nell'estate del 2001. Buffon, però, non è uscito dagli spogliatoi per riscaldarsi insieme ai compagni e, per il momento, non si è visto in campo. Nessun allarme, ma il portiere di Carrara resta al momento fermo, al contrario di Szczesny e Carlo Pinsoglio.