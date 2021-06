Gigi Buffon è sempre più vicino al ritorno al Parma, là dove la sua carriera ebbe inizio con quell'esordio giovanile contro il Milan che faceva presagire a un predestinato. Ma quando ci sono stati i primi contatti con il presidente americano del club ducale Kyle Krause? Secondo Sky Sport risalgono a quando la Juventus quest'anno ha affrontato il Parma in campionato: lì Krause ha iniziato a mettere la pulce nell'orecchio di Buffon, prospettandogli l'idea di poter scendere in Serie B in una squadra con ambizione di pronta risalita in A e che gli farebbe chiudere la carriera da portiere titolare.