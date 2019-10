Bruno Fernandes è stato a un passo dal trasferimento prima al Manchester United e poi al Real Madrid nello scorso mercato estivo. Il gioiello dello Sporting, che ha chiuso la scorsa stagione con più di 30 gol segnati, è però rimasto in Portogallo. E, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, anche la Juventus ha effettuato un sondaggio per Fernandes, già passato in Italia tra Udinese e Sampdoria. Fabio Paratici, però, ha imposto un passo indietro nell'affare, che infatti non si è concretizzato.