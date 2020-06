1









In casa Juve c'è un giocatore forte, ma che in questi anni si è perso. Si tratta di Federico Bernardeschi, vero jolly bianconero, tra Allegri e Sarri, tanto disponibile da essere provato anche come carta in più per il centrocampo bianconero, oltre che nel ruolo naturale di esterno. Ha fatto un po' di tutto, convincendo a tratti, senza mai diventare però un titolare inamovibile della Juve. E il futuro? Di acquirenti ne ha molte: piace in Premier e non solo. La Juve non vuole svalutarlo o svenderlo, ma la cessione è possibile. L'esterno vuole giocare di più e l’arrivo di Kulusevski non lo tranquillizza. Un retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport.