E' stata una strana finestra di mercato per la Juventus per la Juventus, partita forte con l'arrivo di Dejan Kulisevski e chiusa con le cessioni di Marko Pjaca e soprattutto Emre Can. In mezzo gli addii di Mario Mandzukic (avvenuto già a dicembre) e Mattia Perin, anche lui come Pjaca ceduto in prestito. Ma c'è stato un altro giocatore andato vicinissimo all'addio ai colori bianconeri: si tratta di Federico Bernardeschi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il fantasista è stato vicinissimo al passaggio al Milan che però non ha trovato accordo con la Juventus. PORTE APERTE - ​Da parte della dirigenza del Milan c'era stato un nuovo tentativo anche dopo aver venduto Suso al Siviglia, legato o slegato dallo scambio con Paquetà. I rossoneri volevano Bernardeschi a tutti i costi ma non è decollata l'operazione con la Juve. Questione di formula e di ingaggio oneroso, il Milan ha fatto altre scelte. Ma da parte dei bianconeri c'era stata un'accelerata sul fronte cessione per l'ex fantasista viola che ora avrà sei mesi per convincere la dirigenza e Maurizio Sarri di essere "uno da Juve".