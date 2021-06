Rodrigo Bentancur è tutt'altro che incedibile per la Juventus. Molto del suo futuro passerà dalle prestazioni in Coppa America dove è impegnato con l'Uruguay, poi l'ultima parola sarà di Massimiliano Allegri. Come ripota Calciomercato.com, finché c'era Paratici Bentancur era considerato il giocatore ideale da mettere sul piatto come contropartita in un eventuale scambio con altri club.