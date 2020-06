Il Barcellona ci aveva riprovato per. Questo è il retroscena svelato dal Corriere dello Sport, secondo il quale il club spagnolo aveva fatto un sondaggio per l'uruguaiano prima di virare in direzione Pjanic. Anche perché per Bentancur non c'è stata nessun tipo di apertura da parte della Juve, la risposta è stata la stessa delle ultime sessioni di mercato: Rodrigo non si tocca. L'uruguaiano sta crescendo di anno in anno, e la società non ha nessuna intenzione di cederlo.