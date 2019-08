Bentancur? E' incedibile. Non per scelta, semmai per convenienza. Il classe 1997 è stato al centro di numerose chiacchierate di mercato, soprattutto con il Barcellona. Ma l'uruguaiano è blindato da una clausola che la Juve vorrebbe eliminare subito: nel caso di cessione, i bianconeri sono costretti a versare il 50% dei guadagni al Boca Juniors. E' chiaro che questo non ispiri Paratici a cederlo. Dovesse però restare bloccato pure il mercato, Rodrigo potrebbe partire allo stesso modo. Non è più una sete di plusvalenza, ma una questione di incastri. A Sarri piace, per il suo gioco è l'ideale. Ma quanti problemi in questo lungo cedere...