Andrea Belotti-Juventus, un binomio che ad oggi suona più come un ossimoro essendo lui capitano e bandiera del Torino. Ma un tempo poteva assumere i connotati di un matrimonio. È il retroscena che racconta Tuttosport, secondo cui, nell’estate 2015, il club bianconero lo aveva iscritto nella propria lista di obiettivi quando giocava al Palermo, salvo poi buttarsi su Simone Zaza. Belotti andò nella Torino granata per diventarne un pilastro, ma la sua carriera calcistica poteva veramente incrociare la Juve, e non solo sul campo da avversario, come avverrà oggi alle 18.