L’Inter è sempre più vicina a Nicolò Barella. Come ha confermato il ds del Cagliari Marcello Carli, la trattativa procede spedita e filtra ottimismo sulla conclusione positiva dell’operazione: il centrocampista sardo ha detto sì al progetto nerazzurro e si prepara a diventare il primo rinforzo per Antonio Conte.



IL RETROSCENA - Beppe Marotta inseguiva Barella fin dai tempi della Juventus. Era stato proprio l’allora amministratore delegato bianconero a caldeggiare l’acquisto del classe ’97 due anni fa, ma l’operazione non ha trovato il gradimento totale degli altri componenti della dirigenza. Marotta avrebbe portato volentieri Barella a Torino, ma la Juve non ha approvato all’unanimità e l’affare è sfumato. E adesso l’Inter è pronta a chiudere il colpo.