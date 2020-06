Se Arthur ha accettato il trasferimento alla Juve sbloccando così lo scambio col Barcellona che porterà Pjanic in Spagna, il merito è anche di u ex bianconero: secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe statoa convincere il centrocampista a trasferirsi a Torino. Nonostante non si sia lasciato benissimo con i tifosi della Juve, il terzino oggi al San Paolo e doppio ex, in questo caso ha "aiutato" i bianconeri a prendere Arthur, convincendo il centrocampista a trasferirsi a Torino.