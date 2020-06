I giochi sono chiusi, con tanto di strette di mano e ufficialità: dalla prossima stagione Arthur vestirà la maglia della Juventus, Pjanic quella del Barcellona. Una trattativa lunga, sbloccata dal “sì” del brasiliano, in un primo momento restio al trasferimento e voglioso di rimanere in blaugrana. C’è un retroscena, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui il Barça avrebbe avuto il coltello dalla parte del manico fin dall’inizio dello scambio, uno “scacco matto” come titola il giornale: “Il Barcellona aveva raggiunto un accordo con Pjanic già l’ultima settimana di maggio, cosa he ha sorpreso la Juve. La ‘patata bollente’ era nelle mani della Juve, dato che il club italiano aveva chiesto al giocatore di negoziare con PSG e Chelsea viste le difficoltà a trovare un accordo con il Barça, ma il bosniaco rifiutò. Da lì il grande corteggiamento dei bianconeri per Arthur che alla fine si è convinto a trasferirsi in Italia".