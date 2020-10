Arthur, centrocampista della Juventus, non ha gradito alcune parole di Pirlo. Lo scrive Leggo, col brasiliano, arrivato in estate dal Barcellona, che non ha mandato giù le critiche del suo allenatore. Prima quella dell’essere innamorato troppo del pallone: "Ha caratteristiche da calcio spagnolo, il suo calcio è corto e vedere magari poco davanti. Fa troppi tocchi, tocca troppo il pallone, potrebbe velocizzare. Anche lui era alla prima partita e non ha fatto male". Poi quella di non avere playmaker a disposizione: "Noi abbiamo quattro centrocampisti di ruolo, nessuno è un regista e magari dobbiamo giocare con due mediani che in quella posizione si trovano a meraviglia. Credo sia la giusta situazione per loro".