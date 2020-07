2









Ancora poco più di due mesi, poi Arthur potrà finalmente indossare la maglia della Juventus. Nel frattempo dovrà terminare la stagione con il Barcellona, con cui non si è certamente lasciato in buoni rapporti. Anzi. Come riporta Calciomercato.com, anche la famiglia, che lo supporta dovunque vada, si è sentita molto irritata, in particolare la madre, che non ha gradito per nulla il trattamento riservato dalla dirigenza club, che lo ha scaricato senza un minimo di sentimento e per puri scopi economici, di bilancio, attraverso una serie ripetuta di panchine che di fatto lo hanno escluso dal progetto blaugrana.



LO ZAMPINO DI DANI ALVES - Una strategia sorprendente e poco delicata sia agli occhi della famiglia che di Arthur, sempre al centro dei piani del Barcellona da quando è arrivato in Catalogna. Ma per i tempi che corrono, il denaro è tiranno più che mai, e quando il club ha fiutato la grossa plusvalenza non ha esitato, anche a costo di scontentare il ragazzo. Dentro Pjanic, fuori Arthur, che freme dalla voglia di entrare in un progetto in cui sarà nuovamente protagonista, dove le sue qualità calcistiche si sposeranno alla perfezione con la filosofia sarriana. A proposito di Juventus, una piccola porzione di merito per il suo trasferimento va data anche ad un ex bianconero, Dani Alves. Il brasiliano ha fortemente consigliato al connazionale la meta bianconera, sia per la dimensione internazionale che ha assunto sia per quanto può arricchire un’esperienza in Italia, passando dalla qualità delle strutture e della città. Pareri che Arthur ha visto di buon occhio, tanto da sciogliersi e concedersi alla Vecchia Signora.