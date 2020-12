1









Dopo averlo inseguito a lungo - senza averlo ancora mai mollato - la Juventus non è riuscita a portare a Torino Houssem Aouar. Il motivo lo svela L'Equipe, secondo il quale i bianconeri avevano inserito nell'operazione anche il prestito di Bernardeschi, che ha bloccato tutto rifiutando il Lione. L'idea della Juve era quella di mandare l'ex Fiorentina in Francia per alleggerire i costi del cartellino, con il presidente Aulas che chiedeva circa 40/50 milioni per il centrocampista classe '98.