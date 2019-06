Dopo due stagioni alla Sampdoria, Joachim Andersen è pronto al grande salto. Per il difensore danese gli interessi in giro per l’Europa non mancano, in particolare dalla Premier League, ma negli ultimi giorni il suo nome è finito anche nell’orbita del Milan: un obiettivo concreto per Marco Giampaolo, che l’ha allenato in blucerchiato e lo vorrebbe portare con sé in rossonero. Ma su Andersen, nel recente passato, si è posato a più riprese anche lo sguardo della Juventus. COS'È SUCCESSO TRA JUVE E ANDERSEN - Lo scorso inverno, quando Andersen sembrava un’occasione di mercato soprattutto per l’Inter di Spalletti, i bianconeri provarono ad inserirsi. Ai sondaggi arrivati dalla Continassa, Ferrero rispose però con un prezzo giudicato fin troppo alto da Paratici: 35 milioni di euro, questa la base di partenza per trattare il centrale classe ’96. La Juve, da parte sua, avrebbe accelerato soltanto a condizioni convenienti e si sarebbe spinta al massimo fino a 20-25 milioni. Così è cambiata la strategia per la difesa, con Andersen che adesso potrebbe trasferirsi in Premier o seguire Giampaolo al Milan.