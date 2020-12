L'ex presidente della Juventussvela un retroscena legato alla vicenda Suarez ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "A metà settembreha fatto un esame di italiano e ancora deve avere i risultati; per questo non riesco a capire come sia potuta arrivare l'immediata approvazione per quanto riguarda quello di Suarez". Inoltre, l'ex presidente bianconero accusa la Juve di superficialità riguardo alla questione dell'esame dell'uruguaiano.