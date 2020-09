Massimiliano Allegri è un allenatore ancora libero, e per questo si parla molto di lui. Come appena rivelato da Sky Sport l'ex mister bianconero è stato di recente contattato dalla Federcalcio dell'Olanda per il ruolo di nuovo c.t.: c'è infatti da sostituire Ronald Koeman volato a Barcellona. Allegri tuttavia ha declinato l'offerta poiché preferisce aspettare l'offerta di un club. O se proprio dovesse accettare una nazionale, sarebbe solo l'Italia. Attualmente il c.t. azzurro è Roberto Mancini, che nelle scorse settimane ha avuto però qualche screzio con la Figc per la scelta di affidare a Marcello Lippi il ruolo di direttore tecnico.