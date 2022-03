"La botta è stata forte ma la delusione per l’uscita dall’Europa va smaltita in fretta, perché c’è un quarto posto da difendere per non rischiare di guardare in tv la prossima Champions". Inizia così la Gazzetta dello Sport, che aggiunge un retroscena post eliminazione: "Mercoledì sera Massimiliano Allegri ha smaltito la rabbia con familiari e amici di sempre, poi c’è stato il tempo per un confronto con dirigenza e senatori. L’obiettivo è serrare le fila per chiudere al meglio la stagione (oltre al campionato, c’è una finale di Coppa Italia in palio). Ci sarà tempo e modo di ragionare sul futuro, ma le grandi manovre sono già iniziate".