Da ieri non ci sono più indugi: Massimiliano Allegri è il nuovo (vecchio) allenatore della Juventus, con tanto di ufficialità. Negli ultimi giorni, però, il suo nome è stato ampiamente accostato alla panchina del Real Madrid, che nel frattempo ha salutato Zidane. Il richiamo di Torino è stato troppo forte per il livornese, anche se, come riporta As, Florentino Perez aveva già pronto un triennale con un ingaggio superiore a quello che percepisce in bianconero da fargli firmare. Niente da fare, Max ha seguito il richiamo della Vecchia Signora.