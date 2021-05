Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri è uno dei sogni proibiti di molti tifosi della Juventus per il post-Pirlo (sempre che l'attuale allenatore bianconero lasci davvero la Juve). Ma dalla Spagna arrivano notizie che sembrano spegnere il fuoco su un Allegri-bis in bianconero. Come svela As poche ore dopo la notizia del sicuro addio di Zinedine Zidane dal Real Madrid a fine stagione, infatti, Allegri avrebbe puntato dritto verso la capitale spagnola. Addirittura avrebbe rifiutato l'offerta di due top club per restare focalizzato sul suo... sogno Real.