"Invece alla fine Allegri ha voluto la Juve, nonostante molti degli amici che ascolta e una parte del suo staff continuassero a ripetergli che la decisione più saggia sarebbe stata Madrid. Non ha dato loro retta, e vale la profezia di un dirigente che conosce bene l’allenatore: «È il più bravo di tutti ma è pigro, non si sposterà dall’asse Torino-Milano». E così è andata. La Juve ha alzato la posta, arrivando a offrire 9 milioni per quattro anni, e Allegri ha optato per la città dove ha appena comprato due appartamenti — uno per sé e uno per la madre di suo figlio Giorgio, ormai torinese a tutti gli effetti — e il club dove torna da padrone incontrastato". Uno stralcio di un lungo articolo di Repubblica, che racconta un retroscena sul ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri.