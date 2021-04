Ieri è stato protagonista della vittoria contro il Parma con la sua prima doppietta assoluta tra i professionisti, ma nel 2015 Alex Sandro metteva per la prima volta il piede in Serie A. La Juventus l'ha preso per 26 milioni di euro preferendolo all'esterno sinistro dell'Atletico Madrid Siqueira. L'ex Porto è sempre stato in cima alla lista dei desideri dei dirigenti bianconeri (all'epoca c'era anche Beppe Marotta), ma è stato un testa a testa con l'altro brasiliano che aveva già giocato in Italia con Udinese e Ancona. Una sliding door che per Alex Sandro si è trasformata nell'occasione della vita. A tinte bianconere.