Alex Sandro, terzino della Juventus, si è raccontato nel nuovo episodio di "Players on the road", in onda su Juventus TV. In particolare, sul proprio ruolo in campo in carriera: "Ho iniziato come tutti da attaccante, poi trequartista, mezzala e dopo terzino. Ho fatto tante partite anche al Santos da mezzala, mi sentivo bene. Il primo test all'Atletico Paranaense l'ho fatto da trequartista, con la maglia numero 10. Un allenatore lì mi ha detto che se avessi giocato terzino sarei arrivato fino alla Nazionale brasiliana".