Retroscena sull’addio di Allegri dalla Juventus. Il tecnico toscano e il club bianconero si sono separati quest’estate, al suo post si è insediato Maurizio Sarri, che al momento si trova primo in classifica, in corsa per Champions League e Coppa Italia nonostante una serie di critiche per la mancata espressione di un gioco soddisfacente. Ma c’era qualcuno che avrebbe voluto tenere Allegri. Secondo La Stampa, la persona interessata sarebbe niente meno che il presidente Agnelli, che avrebbe semplicemente “sottoscritto” l’arrivo dell’allenatore ex Napoli, visto che ormai i rapporti tra l’ex bianconero e la dirigenza del club sarebbero stati tutt’altro che idilliaci.