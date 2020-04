Cosa succede nel 'Piano B'? Lo rivela La Gazzetta dello Sport, che parte da un punto di domanda decisamente fondamentale. E cioè: quando s'inizia? Potrebbe essere il 13-14 giugno, un campionato compresso al massimo per poi concluderlo il 2 agosto. Se non si dovesse giocare, congelare la classifica sarebbe l’opzione più probabile. Due effetti: in entrambi i casi lo scudetto non verrebbe assegnato e l’Europa sarebbe garantita alle prime 6. Cambierebbero le retrocessioni: nel primo verrebbero congelate e la Serie A 2021-22 si aprirebbe a 22 squadre, cioè alle 2 che salirebbero dalla B (che annullerebbe i playoff).



TV E TAGLI - Sky, Dazn e IMG devono ai club l'ultima rata dei pagamenti, prevista da contratto. Le società hanno invitato le tv a rispettare i contratti. Ma potrebbero esserci sconti nel caso definitivo di stop alle competizioni. Infine, i tagli ai giocatori: senza incassi per le società sarebbe impossibile pagare gli ingaggi dei calciatori e il taglio verrebbe quantificato in base alle perdite complessive, come molti club stanno già valutando con i propri tesserati al fine di raggiungere un accordo condiviso.