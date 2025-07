Retegui va in Arabia: maxi cifre

Getty Images

Mateo Retegui lascia l’Atalanta: il capocannoniere dell’ultima Serie A ha detto sì all’offerta faraonica dell’Al Qadsiah. Dopo settimane di trattative, l’attaccante italo-argentino è pronto a volare in Arabia Saudita per firmare un contratto quadriennale da 80 milioni di euro complessivi, pari a 20 milioni a stagione.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’accordo tra il club saudita e la Dea è stato raggiunto sulla base di 67 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che ha convinto la società orobica a lasciar partire il proprio bomber, protagonista assoluto dell’ultima stagione con 25 gol in 36 presenze in campionato, oltre a 3 reti in Champions League.

Decisiva, oltre all’ingaggio, anche l’influenza della famiglia del giocatore, da sempre centrale nelle scelte di Retegui. Il progetto dell’Al Qadsiah, unito alla stabilità economica offerta dal contratto, ha convinto definitivamente l’attaccante a iniziare una nuova avventura lontano dall’Europa.L’Atalanta incassa una cifra record e potrà ora reinvestire sul mercato per cercare un degno sostituto. Per Retegui si chiude così la sua unica, brillante stagione in Serie A, cominciata al Genoa e culminata con l’esplosione definitiva a Bergamo.