Tuttosport - Juventus, scatto Retegui per l'attacco: la situazione e le possibili alternative

La situazione di Vlahovic e Kolo Muani

Laha un attacco da rifare. Non lo si scopre oggi, ma se ne è avuta la conferma di recente, in un periodo in cui né Dusan Vlahovic né Randal Kolo Muani sono riusciti ad aiutare la squadra con i goal - il loro digiuno dura rispettivamente dal 23 e dal 7 febbraio -, finendo sulla bocca di tutti più per le incognite legate al loro futuro che per il rendimento in campo.Entrambi, infatti, sono più vicini all'addio che alla permanenza a Torino, ad oggi, pur in situazioni contrattuali diverse: salvo colpi di scena il serbo non rinnoverà l'accordo in scadenza nel 2026, per cui i bianconeri puntavano a un prolungamento finalizzato a spalmare il suo lauto stipendio, mentre il francese potrebbe dover tornare al PSG ancora prima del Mondiale per Club, a meno che si possa trovare un punto di incontro con la società transalpina per prolungarne il prestito e poi valutare una nuova formula per la sua conferma nella stagione 2025-26, magari con l'inserimento di un obbligo di riscatto.

Osimhen alla Juventus: si può fare?

L'idea Retegui

La possibile sorpresa

Retegui-Atalanta, i numeri della stagione

Presenze: 44

Minuti: 2.730

Goal: 26

Assist: 6

La situazione, insomma, è tutta in divenire e soggetta ad evoluzioni, motivo per cui la Juventus si sta concretamente guardando in giro per capire le possibili soluzioni sul mercato. Il primo attaccante sulla lista di Cristiano Giuntoli è sempre, per il quale però sarà tutt'altro che semplice trattare con il Napoli: si parla di un affare da 70 milioni di euro più ingaggio lordo in doppia cifra, pur potendo beneficiare degli effetti del Decreto Crescita (senza contare il pressing del Manchester United, che di contro potrebbe cedere Rasmus Højlund …).Ecco allora che prende piede l'ipotesi di arrivare a un altro goleador. Detto di Ademola Lookman, che sarebbe più una seconda punta e comunque avrebbe a sua volta costi elevati, come racconta Tuttosport tornano a salire le quotazioni di: servono almeno 50 milioni di euro per l'azzurro dell'Atalanta, il cui stipendio però sarebbe ampiamente alla portata della nuova gestione bianconera. Non si può dire lo stesso per quanto concerne Jonathan David: si libererà a parametro zero dal Lille, però tra bonus alla firma, commissioni e ingaggio (la richiesta è in doppia cifra a stagione) rischia di costare comunque troppo.Occhio quindi a una sorpresa, di cui si è già parlato:, classe 2003 dell'Ipswich Town, valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro. La Juventus si guarda intorno, tenendo aperte tutte le porte. Nella prossima estate più che mai, l'attacco sarà al centro dei pensieri degli uomini di mercato alla Continassa.





