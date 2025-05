Tuttosport - Retegui-Juventus, avviati i dialoghi con l'entourage. L'alternativa è Hojlund

Getty Images

Retegui-Juventus, la situazione

Laè a caccia di un bomber. Non che fosse un segreto, ma la novità - se così si può dire - è che la ricerca si sta intensificando sempre di più, in vista di un'estate in cui i bianconeri non potranno farsi trovare impreparati su questo fronte considerando l'addio ormai certo die le criticità insite nella trattativa con il PSG per(che comunque, anche in caso di permanenza, dovrà essere affiancato da un altro grande centravanti).Come scrive Tuttosport, il nome che stuzzica maggiormente la Vecchia Signora è quello di, esploso con l'Atalanta in una stagione da ben 25 goal. L'italo-argentino è stato visionato a lungo in questi mesi anche da alcuni club internazionali di prima fascia, nello specifico da Manchester United (che ha mandato uno scout a San Siro nel match di giorno di Pasqua contro il Milan) e Atletico Madrid, che però non hanno ancora affondato il colpo. La Juventus, invece, ha già avviato i dialoghi con l'entourage del giocatore, nell'ottica di avviare poi una trattativa con l'Atalanta che lo valuta tra i 45 e i 50 milioni di euro (praticamente il doppio di quanto hanno speso lo scorso agosto per strapparlo al Genoa).

L'alternativa Hojlund

Le ultime su David

Retegui ma non solo. La Juventus, infatti, resta vigile anche su un altro (ex) atalantino, quelche è stato messo in uscita dal Manchester United dopo essere stato acquistato per 85 milioni di euro: ora potrebbe lasciare l'Inghilterra a prezzo di saldo (45 milioni), motivo per cui i bianconeri ci stanno pensando seriamente. E tutto ciò senza perdere di vista neppure, che ha annunciato l'addio al Lille ed è disponibile a parametro zero.Sempre secondo Tuttosport, sono previsti per la prossima settimana dei contatti con l’agente del giocatore Nick Mavromaras, che intanto però è molto avanti nei dialoghi con il. Gli azzurri hanno messo sul piatto un contratto di quattro anni da 6 milioni di euro netti a stagione, con opzione per il quinto. Da capire se si troverà un’intesa sulla clausola rescissoria (valida dall’estate 2027) che il manager del centravanti canadese intende inserire nell’accordo. Giovanni Manna, intanto, ha alzato il pressing, anche per provare a giocare d'anticipo sulle rivali tra cui, appunto, la Juventus.





