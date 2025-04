Retegui-Juventus, ancora un ritorno di fiamma. Il primo? Due anni fa, costava 10 milioni

Getty Images

Un giro particolare



L'approdo al Genoa



E la Juve?

Ci sono storie che cominciano quando ancora nessuno osa prenderle sul serio. È la primavera del 2023 e, in Italia, comincia a circolare il nome di Mateo Retegui, attaccante con la garra argentina addosso e il sangue azzurro nei documenti. In un colpo di scena degno della sua carriera, Roberto Mancini lo convoca nella Nazionale maggiore, sorprendendo un Paese intero: Retegui, a quel tempo, è il centravanti del Tigre, ancora formalmente di proprietà del Boca Juniors, e in Europa il suo nome è poco più di un'eco lontana.Non per tutti, però. Alla Juventus, abituata a scrutare il futuro prima degli altri, il suo profilo era già stato segnato sui taccuini più importanti.Il Tigre, che aveva visto sbocciare quel talento, non perse tempo:Un investimento rapido e mirato, perché l'interesse intorno a Retegui cresceva a vista d’occhio, anche al di là dell’oceano. Lo stesso Mateo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lasciava trapelare sogni e ambizioni con la timidezza di chi sa che il proprio tempo sta arrivando: "Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Ora sono concentrato sul Tigre al 100%".Nessuna promessa vuota, nessuna fuga in avanti: nei piedi,E così, nel luglio dello stesso anno, fu il Genoa a muoversi più rapidamente degli altri: 15 milioni di euro e Mateo sbarcò in Serie A. Un'operazione costruita con lucidità, senza clamori mediatici. La Juventus, dal canto suo, osservava da lontano: non per mancanza di interesse, ma perché l’operazione avrebbe richiesto risorse e spazi tecnici che, in quel momento, erano destinati altrove.Non fu una bocciatura, né tantomeno un disinteresse. Piuttosto, una valutazione ponderata: Retegui veniva considerato pronto per un salto importante, ma non ancora indispensabile per i piani immediati di una Juventus impegnata in una delicata ricostruzione tecnica ed economica. Eppure, quell'attenzione non si è mai spenta del tutto. Perché nel calcio i fili si intrecciano, si tendono, si allentano e poi, all’improvviso, si riavvicinano.Oggi Retegui gioca in Italia e ha mostrato, proprio, quel senso del gol che aveva fatto brillare gli occhi ai primi osservatori bianconeri. La sua strada è ancora lunga, proprio come lo era in quel marzo del '23. Ma certe storie, anche solo sfiorate, non si cancellano. E chissà che un giorno, compiuto il giro completo,