Juve, cosa filtra su Retegui

. Titola così in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui l'ultima idea del club bianconero per l'attacco risponde al nome del numero 9 della Nazionale italiana, il classe 1999 "pescato" a sorpresa oltreoceano dal CT Roberto Mancini e poi sbarcato nel nostro Paese anche per vestire la maglia del, con cui al primo anno in Serie A ha collezionato 23 presenze con 6 gol e 2 assist.Individuato come possibile vice di Dusan, il quasi 25enne potrebbe giocare il prossimo Europeo sapendo già di essere il prossimo rinforzo bianconero. Il suo entourage, infatti, è già entrato in contatto con la dirigenza della Juve, da cui nelle prossime settimane è attesa l'accelerata potenzialmente decisiva. In teoria dunque, come anticipato, se ne saprà di più ancora prima che la rassegna continentale entri nel vivo.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.