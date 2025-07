Retegui 'batte' Koopmeiners, l'Atalanta sorride: il motivo

Getty Images

Retegui e Koopmeiners tra le cessioni più remunerative dell'Atalanta

. L'attaccante azzurro, accostato anche allain questi mesi, è stato ceduto dall'Atalanta all'Al-Qadsiah per circa 65 milioni di euro (che potrebbero però diventare anche 80 con i bonus), superando così l'olandese nella classifica delle cessioni più remunerative della Dea: fino a questo momento il secondo gradino del podio era infatti occupato proprio dal centrocampista, acquistato un anno fa dai bianconeri per 58 milioni.

Al primo posto rimane saldo, passato dall'Atalanta al Manchester United per 78 milioni e ora seguito proprio dalla Juventus, che fiuta la possibile occasione considerando che l'attaccante non è esattamente al centro del progetto dei Red Devils. A chiudere la top 5 altri due giocatori con un passato in bianconero: l'argentino, venduto al Tottenham per 52 milioni, e, ceduto alla Vecchia Signora dopo il prestito al Parma per 39 milioni.