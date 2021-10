Come si fa a razionalizzare una gara vissuta sull'onda di un sentimento generale? Come si fa a calmare questa marea positiva, un vento che ora spira fortissimo in direzione Juve? Allegri l'ha abbracciato tutto e sente la spinta del momento alle spalle, la brezza della vittoria dietro il capo. Sa bene che certe situazioni non dipendono troppo da lui.Il calcio è semplice. Lo è ancor di più quando la ruota gira dopo un inizio matto e un prosieguo complicato. Chi non crede al karma, è libero di trovarsi un'altra spiegazione.Oh, chiariamo: è sempre come racconta il vecchio adagio. E cioè: la fortuna uno se la crea, non è che gli piove come un cross dalla trequarti, o come una ribattuta che finisce sul destro di Locatelli. Nei passi avanti dei risultati c'è una maratona di note positive. Intanto sulla tenuta fisica della squadra: risalita di tono persino nel momento più caldo, a un passo dal termine.La tenuta. La prima partita di campionato senza subire gol. Vuol dire qualcosa? Vuol dire praticamente tutto. In particolare in queste gare così spigolose, dove l'episodio è alfa e omega di ogni cosa.E vuol dire tanto anche da chi e come sia arrivato il gol decisivo. Il significato intrinseco ed estrinseco del gesto e di questi tre punti, pesanti per la classifica, pesantissimi per sublimare un momento tanto importante quanto necessario.Tutti segnali, meravigliosi, di una Juve tornata Juve. Unita. Cattiva. Feroce. Per tutto il resto ci sarà tempo.