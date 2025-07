Restyling per la panchina dove nacque la Juventus: appuntamento a Torino il 12

Getty Images

L'appuntamento alla panchina commemorativa della Juventus

Un appuntamento speciale, che riporterà dritto alle origini della Juventus , quello in programma sabato 12 luglio dalle 9.30 a Torino: all'angolo tra corso Vittorio Emanuele II e corso Re Umberto, alcuni volontari provvederanno infatti a riverniciare in bianco e nero la famosaposta nel luogo dove, nel lontano 1897, un gruppo di studenti del Liceo Massimo D'Azeglio, amici appassionati del "nuovo" football, diede vita alla storia leggendaria della Vecchia Signora."Un intervento simbolico, che bilancia quanto fatto mesi fa al parco Colonnetti con l'iniziativa del Bosco del Toro", spiega, responsabile di Torino Spazio Pubblico. L’evento mira a ricordare non solo una pagina fondamentale dello sport italiano, ma anche il valore della memoria urbana e della sua cura.

Dalla strada al Museo

Come riportato da Torino Oggi, la panchina originale, quando vennero installate le nuove sedute comunali, fu ritirata dalla Juventus e divenne oggetto di culto. Esposta prima in piazza Crimea, poi nel cortile della sede di Corso Galileo Ferraris, fece la sua apparizione più scenografica durante l’inaugurazione dello Juventus Stadium, calata simbolicamente dall’alto mentre Giampiero Boniperti consegnava un antico pallone a Del Piero. Oggi è custodita nello Juventus Museum, testimone di un tempo che fu. Ma se l’originale è in esposizione, la nuova panchina installata nello stesso punto storico continua a rappresentare quel luogo dove il calcio, la passione e l’amicizia si incontrarono per cambiare per sempre la storia dello sport.