"Proprio in queste settimane nell’organigramma bianconero un restyling è già in corso e adesso si sussurra addirittura del possibile rientro di Francesco Calvo come direttore generale". E' l'incipit de Il Giornale, che prosegue raccontando la possibile rivoluzione bianconera alle porte: "E la Juventus insegna che quando decide di cambiare lo fa senza convenevoli. In campo e fuori, da Alessandro Del Piero a Beppe Marotta, l’uomo che lasciò il posto a Paratici. Solo il tempo, il primo spartiacque è l’assemblea dei soci di ottobre, dirà se il passaporto di Suarez, a prescindere dalle responsabilità, sia stato il prologo dell’addio di Paratici".